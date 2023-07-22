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Создана еще одна организация по возвращению в Западный Азербайджан

Создана еще одна организация по возвращению в Западный Азербайджан Состоялось мероприятие, посвященное созданию Гёйгёльского представительства Общины "Зод" в составе Общины Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
22 июля 2023 г. 17:55
Создана еще одна организация по возвращению в Западный Азербайджан

Состоялось мероприятие, посвященное созданию Гёйгёльского представительства Общины "Зод" в составе Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли, председатель Совета старейшин Общины академик Ахлиман Амирасланов, глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев, а также группа старейшин и представителей интеллигенции, насильственно депортированных из Западного Азербайджана и поселившихся в районе.

Участники мероприятия сначала посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и Аллею шехидов в Гёйгёле.

Затем состоялась встреча с 300 представителями Западного Азербайджана.

Отметим, что местное представительство общины будет проводить на местном уровне мероприятия, направленные на пропаганду права на возвращение среди проживающих в этих районах западноазербайджанцев, популяризацию их традиций, фольклора и культурных ценностей.

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