Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество

16:32 Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи (телефон, WhatsApp, электронная почта).

Номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

Адрес электронной почты: [email protected]

В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.