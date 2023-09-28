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Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество

Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество 16:32 Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 16:48
Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество

Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи (телефон, WhatsApp, электронная почта).

Номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

Адрес электронной почты: [email protected]

В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.

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Версия на английском языке Portal created for reintegration of Armenian residents of Karabakh into Azerbaijani society
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinlərinin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası üçün portal yaradılıb

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