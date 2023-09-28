Создан портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи (телефон, WhatsApp, электронная почта).
Номер телефона: +994125260919
WhatsApp: +994705270919
Адрес электронной почты: [email protected]
В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.