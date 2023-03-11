Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2023 году в городе Баку VII Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2023 году в городе Баку VII Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Как передает Report , в документе говорится, что международная конференция министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт, ЮНЕСКО (MINEPS), собирающая межправительственные организации в области спорта, спортивные движения, специализированные неправительственные организации и спортивных специалистов, считается одним из самых престижных мероприятий, вносящих вклад в сферу физического воспитания и спорта в мире.

28 октября 2022 года в Париже на очередной сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS) между Правительством Азербайджанской Республики и ЮНЕСКО было подписано Соглашение о проведении этой конференции, и Азербайджан получил право провести предстоящую в 2023 году VII Международную конференцию министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), а также организовать соответствующие заседания.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В связи с проведением в городе Баку VII Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), создать Организационный комитет в следующем составе:

Председатель Организационного комитета

министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Члены Организационного комитета:

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель начальника Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

председатель Правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики

постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО

посол Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по особым поручениям, генеральный секретарь Национальной комиссии по ЮНЕСКО

заместитель главы Исполнительной власти города Баку

председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание"

вице-президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

директор Бакинского конгресс-центра.

2. Организационному комитету, созданному частью 1 настоящего Распоряжения, подготовить и осуществить План мероприятий по проведению в городе Баку VII Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - отмечается в документе.