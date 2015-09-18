Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Создан Организационный комитет по проведению в 2017 году в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжении говорится, что принятое на 8-й Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности решение от 24 июля 2013 года о проведении в Баку IV Игр исламской солидарности с удовлетворением было встречено в Азербайджане. Это важное событие еще раз демонстрирует то, что Азербайджанская Республика занимает достойное место в ряду передовых спортивных стран мира.

Нынешний потенциал Азербайджана, занимающего свою особую позицию в исламском мире, и реализуемые им широкомасштабные современные инфраструктурные проекты создают благоприятную почву для организации спортивных игр в условиях здорового соперничества и дружбы.

Проведение на одном и том же пространстве вслед за успешно завершившимися первыми Европейскими играми таких престижных соревнований, как очередные Игры исламской солидарности, являясь наглядным примером привязанности Азербайджанской Республики к принципам толерантности и мультикультурализма, приумножит ее спортивную славу, еще более укрепит международный авторитет.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, и в целях обеспечения достойного проведения в 2017 году в городе Баку IV Игр исламской солидарности постановляю:

1.Создать Организационный комитет по проведению в мае 2017 года в городе Баку IV Игр исламской солидарности в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Мехрибан Алиева - президент Фонда Гейдара Алиева, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО

члены Организационного комитета

Гаджибала Абуталыбов - глава Исполнительной власти города Баку, член Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Азад Рагимов - министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета

Эльмар Мамедъяров - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Шахин Мустафаев - министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики

Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики

Рамиль Усубов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Эльдар Махмудов - министр национальной безопасности Азербайджанской Республики

Зия Мамедов - министр транспорта Азербайджанской Республики, член Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

Али Аббасов - министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров - министр образования Азербайджанской Республики

Али Асадов - помощник президента Азербайджанской Республики по экономическим вопросам, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики

Фатма Абдуллазаде - заведующая отделом вопросов гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики, член Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Айдын Алиев - председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Джахангир Аскеров - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары", член Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Ровнаг Абдуллаев - президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Балабаба Рзаев - председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг"

Чингиз Гусейнзаде - вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета

Хазар Исаев - вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, член Национального олимпийского комитета

Агаджан Абиев - генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета

Анар Алекберов - директор Центра Гейдара Алиева

Фархад Гаджиев - исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики

Кенуль Нуруллаева - начальник управления международных связей Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики, представитель Игр исламской солидарности Баку-2017 в Исполнительном комитете Спортивной федерации исламской солидарности (секретарь Организационного комитета).

2. Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики совместно с Исполнительной властью города Баку и Национальным олимпийским комитетом Азербайджанской Республики подготовить и представить Организационному комитету специальный план мероприятий по проведению IV Игр исламской солидарности.

3. Организационному комитету решить необходимые вопросы в связи с проведением в 2017 году в городе Баку IV Игр исламской солидарности.

4. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.