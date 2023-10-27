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Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты

Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты.
Внутренняя политика
27 октября 2023 г. 18:37
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты

Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Министр также отметил, что 15 октября наш народ в очередной раз стал свидетелем исторических событий, президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял наш государственный флаг в Ханкенди, Ходжавенде, Ходжалы и на других зачищенных от террористов территориях.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi Polis Şöbəsi yaradılıb, Xocalı, Tərtər və Xankəndiyə komendantlar təyin edilib

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