Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты

Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты.

Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты.

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Министр также отметил, что 15 октября наш народ в очередной раз стал свидетелем исторических событий, президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял наш государственный флаг в Ханкенди, Ходжавенде, Ходжалы и на других зачищенных от террористов территориях.