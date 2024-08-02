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Создан Центр управления и развития туристических и рекреационных зон

Создан Центр управления и развития туристических и рекреационных зон Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра управления и развития туристических и рекреационных зон в подчинении Государственного агентства по туризму Азербайджана.
Внутренняя политика
2 августа 2024 г. 16:50
Создан Центр управления и развития туристических и рекреационных зон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра управления и развития туристических и рекреационных зон в подчинении Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства постановил создать в подчинении Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики юридическое лицо публичного права "Центр управления и развития туристических и рекреационных зон".

Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим организацию деятельности туристических и рекреационных зон в Азербайджанской Республике, управление ими и их развитие.

Для осуществления общего руководства деятельностью Центра и контроля за ней создается Наблюдательный совет из пяти членов, включая председателя и двух его заместителей.

Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет исполнительный директор. Содержание и обеспечение деятельности Центра осуществляются за счет доходов, полученных от его деятельности, пожертвований, грантов и других не запрещенных законом источников.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок утвердить устав Центра и в трехмесячный срок принять необходимые меры, связанные с решением вопросов материально-технического обеспечения для организации его деятельности.

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Версия на английском языке Azerbaijan establishes new center to boost tourism and recreation
Версия на азербайджанском языке Turizm və Rekreasiya Zonalarının İdarə Edilməsi və İnkişafı Mərkəzi yaradılıb

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