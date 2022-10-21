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Создается Наблюдательный совет Управления государственного заповедника города Шуша

Создается Наблюдательный совет Управления государственного заповедника города Шуша Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет.
Внутренняя политика
21 октября 2022 г. 14:23
Создается Наблюдательный совет Управления государственного заповедника города Шуша

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым Указе "О совершенствовании деятельности Управления государственного заповедника города Шуша" и внесении поправок в Указ ”О создании Управления государственного заповедника города Шуши".

Согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет в составе пяти членов, включая председателя.

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Версия на английском языке Supervisory Board of Shusha City State Reserve established
Версия на азербайджанском языке Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin Müşahidə Şurası yaradılır

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