Создается Наблюдательный совет Управления государственного заповедника города Шуша

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет.

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым Указе "О совершенствовании деятельности Управления государственного заповедника города Шуша" и внесении поправок в Указ ”О создании Управления государственного заповедника города Шуши".

Согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет в составе пяти членов, включая председателя.