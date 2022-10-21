Создается Наблюдательный совет Управления государственного заповедника города Шуша

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет.
Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым Указе "О совершенствовании деятельности Управления государственного заповедника города Шуша" и внесении поправок в Указ ”О создании Управления государственного заповедника города Шуши".
Согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет в составе пяти членов, включая председателя.