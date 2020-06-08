Создается Государственный историко-культурный и природный заповедник "Гора Бешбармаг"

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

Вокруг находящейся на территории села Галашихы Сиязаньского района горы Бешбармаг, являющейся одним из уникальных природных памятников Азербайджана, расположен ряд исторических и культурных памятников, находящихся под государственной охраной (поселение, относящееся к позднему бронзовому – раннему железному веку, святилище Хызырзинда, развалины крепости, относящейся к раннему средневековью, остатки каравансарая XV-XVII веков).

Относящийся к раннему средневековью Бешбармаг в рамках параллельного оборонительного рубежа "Каспийские береговые оборонные конструкции" 24 октября 2001 года был включен в Первоначальный список материально-культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной защите.

Согласно распоряжению, учитывая значение горы Бешбармаг для исторического и культурного наследия Азербайджана, в целях охраны культурного и природного наследия на прилегающих территориях, а также развития здесь туризма, глава государства постановил:

1. Объявить территорию природного памятника горы Бешбармаг, расположенного в селе Галашихы Сиязаньского района, Государственным историко-культурным и природным заповедником "Гора Бешбармаг".

2. Государственному агентству по туризму Азербайджанской Республики обеспечить управление Государственным историко-культурным и природным заповедником "Гора Бешбармаг".

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики

3.1. Государственному агентству по туризму Азербайджанской Республики, министерству экономики Азербайджанской Республики, министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Исполнительной властью Сиязаньского района в двухмесячный срок установить и утвердить границы и охранную зону Государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг";

3.2. в трехмесячный срок установить особый режим территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг" и информировать президента Азербайджанской Республики.

3.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

4. Необходимые расходы, связанные с функционированием Государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг", осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.