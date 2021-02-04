О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане учреждены две новые должности

В Азербайджане учреждены две новые должности В Азербайджане создаются две новые должности.
Внутренняя политика
4 февраля 2021 г. 20:10
В Азербайджане учреждены две новые должности

В Азербайджане создаются две новые должности.

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, учреждены должности специального представителя президента Азербайджанской Республики и заместителя специального представителя президента Азербайджанской Республики.

Другим указом главы государства, утверждено “Положение о специальных представительствах президента Азербайджанской Республики”.

Согласно указу, центральные и местные органы исполнительной власти и государственные структуры осуществляют свою деятельность на соответствующих территориях, где организовано специальное представительство президента Азербайджанской Республики, в координации со специальным представителем президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi və onun müavini vəzifəsi yaradılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент: Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане
Президент: Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане
4 февраля 2021 г. 19:43
Алтай Гасанов награжден орденом За заслуги перед Отечеством
Алтай Гасанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
4 февраля 2021 г. 19:23
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании
4 февраля 2021 г. 19:12
Ильхам Алиев: Должна быть завезена самая современная техника от ведущих производителей в мире
Ильхам Алиев: Должна быть завезена самая современная техника от ведущих производителей в мире
4 февраля 2021 г. 18:43
Ильхам Алиев: Разминирование на освобожденных землях является первостепенной задачей
Ильхам Алиев: Разминирование на освобожденных землях является первостепенной задачей
4 февраля 2021 г. 18:28
Президент принял в видеоформате нового председателя Правления Агентства по разминированию
ФотоПрезидент принял в видеоформате нового председателя Правления Агентства по разминированию
4 февраля 2021 г. 14:18
Назначен председатель Агентства по разминированию
Назначен председатель Агентства по разминированию
4 февраля 2021 г. 13:50
Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям
Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям
3 февраля 2021 г. 20:57
В Азербайджане судья назначен председателем суда
В Азербайджане судья назначен председателем суда
3 февраля 2021 г. 20:23
Создана комиссия по разработке Стратегии социально-экономического развития
Создана комиссия по разработке Стратегии социально-экономического развития
3 февраля 2021 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi