В Азербайджане учреждены две новые должности

В Азербайджане создаются две новые должности.

В Азербайджане создаются две новые должности.

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, учреждены должности специального представителя президента Азербайджанской Республики и заместителя специального представителя президента Азербайджанской Республики.

Другим указом главы государства, утверждено “Положение о специальных представительствах президента Азербайджанской Республики”.

Согласно указу, центральные и местные органы исполнительной власти и государственные структуры осуществляют свою деятельность на соответствующих территориях, где организовано специальное представительство президента Азербайджанской Республики, в координации со специальным представителем президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.