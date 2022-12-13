Союз волонтерских организаций присоединился к акции протеста против экотеррора в Карабахе

К участникам акции протеста на участке дороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, присоединились и представители Союза волонтерских организаций Азербайджана (СВОА).

К участникам акции протеста на участке дороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, присоединились и представители Союза волонтерских организаций Азербайджана (СВОА).

Об этом Report сообщили в СВОА.

Присоединившиеся к акции волонтеры из СВОА, скандируя лозунги "Положить конец экологическому террору", "Российские миротворцы закрывают глаза на экологический террор", "Миротворцы не выполняют свою миссию должным образом", "Молодежь требует остановить экологический террор", призвали международное сообщество не оставаться равнодушным к беззаконию.

Волонтеры, как и другие участники акции, требуют создания условий для мониторинга азербайджанских экспертов для расследования незаконной эксплуатации месторождений, отчета командования РМК по сложившейся ситуации. Также озвучено требование к российским миротворцам не превышать своих служебных полномочий.

Они также заявили, что акция протеста продолжится до тех пор, пока не будут выполнены их законные требования.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.