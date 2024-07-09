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Современные отели Ханкенди готовы принять гостей

Современные отели Ханкенди готовы принять гостей Группа представителей азербайджанских СМИ ознакомилась с условиями в отреставрированных отелях Palace и "Карабах" в городе Ханкенди.
Внутренняя политика
9 июля 2024 г. 16:22
Современные отели Ханкенди готовы принять гостей

Группа представителей азербайджанских СМИ ознакомилась с условиями в отреставрированных отелях Palace и "Карабах" в городе Ханкенди.

Как сообщает командированный в Ханкенди сотрудник Report, в отеле Palace имеется 54 различных номера.

Ресторан с открытой и закрытой террасами может принять одновременно до 300 гостей. В зонах развлечений и отдыха отеля имеются СПА-зоны, сауна, крытый бассейн, тренажерный зал.

Построенному в середине прошлого века отелю "Карабах" после освобождения азербайджанских земель от оккупации и проведения ремонтно-восстановительных работ возвращены первоначальный вид и прежнее название.

В отеле созданы все условия для комфортного проживания, имеются номера различных категорий, современный ресторан. В здании также можно будет проводить деловые встречи и мероприятия.

Созданные условия дают основание заявить, что Ханкенди полностью готов к приему гостей.

Фото: Эхтирам Джабиев

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