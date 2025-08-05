Совместное заявление: В подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) сделали совместное заявление по поводу пожарной безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) сделали совместное заявление по поводу пожарной безопасности.

Как сообщили Report в МВД, в информации говорится, что в целях обеспечения экологической безопасности на всей территории страны, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, МЧС и МВД осуществляют непрерывную работу в области предупреждения и ликвидации пожаров.

"С учетом того, что жаркая и засушливая погода в летний сезон создает повышенный риск возникновения пожаров в лесах и на открытых территориях, просим всех строго соблюдать правила пожарной безопасности при посещении природных зон. К сожалению, проведенные анализы свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека.

Выброс непотушенных окурков, сжигание кустарников, а также неосторожное обращение с огнем могут стать причиной возникновения пожаров, которые, в свою очередь, могут привести к уничтожению зеленых насаждений. Обеспечение экологической безопасности и защита лесных массивов являются одними из наших основных обязанностей", - говорится в сообщении.