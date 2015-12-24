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    Совместная рабочая группа по правам человека представит президенту Азербайджана список из 22 человек, находящихся под арестом

    Президента попросят помиловать указанных в списке лиц

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось заседание Совместной рабочей группы по правам человека в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, на заседании был подготовлен список из 22 человек, находящихся в настоящее время под арестом. Список будет представлен президенту Азербайджана. Президента попросят помиловать указанных в списке лиц.

    Среди них руководитель Общества правового просвещения Интигам Алиев, журналист Парвиз Гашимли, руководитель REAL Ильгар Мамедов, руководитель мониторингового центра Анар Мамедов и др. 

    Отметим, что Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана завершила работу. Итоговый список по заявлениям, поступившим в комиссию, представлен президенту Азербайджана.

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