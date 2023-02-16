Советник посольства Турции выразил соболезнования родителям погибших при землетрясении азербайджанских студентов

Советник по вопросам образования посольства Турции в Азербайджане Али Рза Алтунель, встречая тела азербайджанских студентов, погибших при землетрясении в братской стране, выразил соболезнования их родителям.

Советник по вопросам образования посольства Турции в Азербайджане Али Рза Алтунель, встречая тела азербайджанских студентов, погибших при землетрясении в братской стране, выразил соболезнования их родителям.

Как сообщает Report , сотрудник диппредставительства, напомнил, что в результате стихийного бедствия в Турции погибло около 36 тыс. человек. Он отметил, что сегодня с болью в сердце вместе с родными и близкими азербайджанских студентов встречает их тела.

"Турция переживает трагедию века. Выражаю глубочайшие соболезнования нашим азербайджанским братьям, родителям погибших студентов. В Турции до сих пор не удается обнаружить тела многих людей. Мы верим, что благодаря поддержке, в частности тюркоязычных государств, сможем преодолеть эти трудности", - отметил Али Рза Алтунель.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

В результате землетрясения в Турции погибли свыше 35 тыс. человек, более 105 тыс. получили ранения.