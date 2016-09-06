Советник Али Керимли выпущен на свободу для участия в панихиде по отцу

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Советник председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамед Ибрагим временно выпущен на свободу для участия в панихиде по своему отцу.

Об этом Report сообщил адвокат М.Ибрагимли Ялчин Иманов.

По его словам, М.Ибрагим вернется в тюрьму через день.

Напомним, что отец М.Ибрагима скончался 3 сентября.

Отметим, что Мамед Ибрагим был арестован 30 сентября в связи с уголовным делом, возбужденным на основании жалобы Микаила Гулиева. Он обвиняется по ст. 221.2 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК. Спустя месяц жалобу подали еще два человека - Орудж Велиев и Магомед Гурбанов, которые сообщили, что в ходе инцидента Мамед Ибрагим ударил их. После этого статья в отношении Мамеда Ибрагима была переквалифицирована в ст. 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) УК. Приговором Наримановского районного суда М.Ибрагим был осужден на 3 года лишения свободы. Не согласившись с приговором, советник председателя ПНФА обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.