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Совет старейшин поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Совет старейшин поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах Совет старейшин на состоявшемся сегодня общем собрании поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на президентcких выборах.
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 11:52
Совет старейшин поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Совет старейшин на состоявшемся сегодня общем собрании поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на президентcких выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета старейшин Азербайджана, депутат, профессор Эльдар Гулиев на общем собрании Совета.

Он отметил, что организация, насчитывающая 35 тысяч членов, считает продолжение политики президента Ильхама Алиева исторической необходимостью.

Э.Гулиев заявил, что Ильхам Алиев - достойный преемник политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, превратил Азербайджан в сильное с политической, экономической и военной точки зрения государство, обладающее авторитетом на международном уровне.

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Версия на английском языке ФотоCouncil of Elders supports Ilham Aliyev's candidacy in elections
Версия на азербайджанском языке ФотоAğsaqqallar Şurası Prezident İlham Əliyevin siyasətinin davamını istədiyini bəyan edib

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