Совет прессы призвал международные организации осудить предвзятое отношение Франции к азербайджанскому журналисту

Совет прессы Азербайджана призвал ведущие мировые журналистские сообщества и организации, занимающиеся защитой прав и свобод человека, решительно осудить попытки Франции ограничить деятельность сотрудника Азербайджанского государственного информационного

Совет прессы Азербайджана призвал ведущие мировые журналистские сообщества и организации, занимающиеся защитой прав и свобод человека, решительно осудить попытки Франции ограничить деятельность сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Айгюн Гасановой.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета.

В заявлении говорится, что инцидент, в ходе которого пытались помешать участию сотрудника АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой в семинаре в Бонне, Германия, и ее въезду в шенгенскую зону, был заказан Францией. Это ничто иное, как нарушение правовых норм и ограничение свободы слова и выражения, подчеркнули в Совете.

"Позиция Совета заключается в том, что попытка применить подобный политический подход к журналисту в центре Европы с большой вероятностью создаст негативный прецедент. Поэтому необходимо сформировать сопротивление, чтобы не допустить повторения подобных случаев", - говорится в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что подход Франции является политическим, предвзятым и не вписывается не только в рамки закона, но и в нормы этики: "Это нетерпимое отношение страны к ценностям СМИ и свободе слова. Франция должна принять во внимание, что попытка ограничить журналистскую деятельность в то же время сводит на нет принцип демократии и общечеловеческие ценности. К сожалению, власти этой страны об этом не задумываются".