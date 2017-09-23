Совет прессы:"На митинге не было никаких препятствий для действий и исполнения обязанностей представителей средств массовой информации"

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Совет прессы провел мониторинг на митинге.

Как передает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Он отметил, что созданная Советом прессы Азербайджана совместно с Министерством Внутренних Дел мониторинговая группа провела мониторинг по выполнению профессиональных обязанностей журналистов во время митинга Национального Совета сегодня на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Махсул") в Ясамальском районе.

"Во время акции не было отмечено никаких препятствий для свободы действий и эффективного исполнения служебных обязанностей представителей средств массовой информации. Также, мониторинговой группе не поступило никаких обращений об ограничении деятельности журналистов на митинге. Отмечено, что на очень малом количестве журналистов, освещающих митинг, были специальные накидки со словом "PRESS". По этому поводу были даны соответствующие рекомендации."