Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу".

Как сообщает Report, согласно указу, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено провести итоговое медицинское обследование граждан, призванных с 1 июля 2024 года призывными комиссиями районов, городов, городских районов на срочную действительную военную службу, для принятия при медицинском освидетельствовании данных граждан одного из следующих решений:

1.1. о годности к нестроевой действительной военной службе;

1.2. о предоставлении отсрочки от призыва с признанием временно негодным к действительной военной службе по состоянию здоровья;

1.3. о негодности к действительной военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время;

1.4. о негодности к военной службе как в мирное время, так и во время войны.

Итоговое медицинское обследование проводится Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации в подчинении Министерства на основе результатов медицинского обследования военно-врачебных комиссий и очного медицинского обследования граждан, призванных на срочную действительную военную службу.

Сбор информации об итоговом медицинском обследовании и оформление результатов данного обследования осуществляются через подсистему "Военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование" Централизованной электронной информационной системы Министерства.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в шестимесячный срок подготовить и представить президенту предложения о совершенствовании нормативно-правовых актов, связанных с оптимизацией и электронизацией услуг, оказываемых в области медицинского освидетельствования граждан, призванных на срочную действительную военную службу; обеспечить финансирование, принять необходимые меры для обеспечения Агентства административным зданием и проинформировать президента Азербайджанской Республики.