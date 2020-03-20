Сотрудников ряда госструктур отправляют во внеочередной отпуск

В Азербайджане продолжаются мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, наиболее важной частью таких мероприятие является снижение контактов граждан до минимума.

Следовательно, существует необходимость в предоставлении гражданам более благоприятных условий для "самоизоляции", в короткие сроки и полностью предотвратить распространение инфекции.

Чтобы создать условия для более серьезной защиты граждан, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение отправить сотрудников некоторых государственных учреждений в специальный отпуск с 29 марта по 29 апреля с сохранением заработной платы.

Это временное решение, принятое государством для более эффективного обеспечения безопасности граждан, а заработная плата граждан, отправленных в специальный отпуск, будет выплачена в полном объеме.

Это решение поможет тысячам граждан лучше защитить себя от опасности инфекции..