 Наверх

Сотрудников ряда госструктур отправляют во внеочередной отпуск

Сотрудников ряда госструктур отправляют во внеочередной отпуск

422

В Азербайджане продолжаются мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, наиболее важной частью таких мероприятие является снижение контактов граждан до минимума.

Следовательно, существует необходимость в предоставлении гражданам более благоприятных условий для "самоизоляции", в короткие сроки и полностью предотвратить распространение инфекции.

Чтобы создать условия для более серьезной защиты граждан, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение отправить сотрудников некоторых государственных учреждений в специальный отпуск с 29 марта по 29 апреля с сохранением заработной платы.

Это временное решение, принятое государством для более эффективного обеспечения безопасности граждан, а заработная плата граждан, отправленных в специальный отпуск, будет выплачена в полном объеме.

Это решение поможет тысячам граждан лучше защитить себя от опасности инфекции.. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!