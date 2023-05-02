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Сотрудники СГБ совершили восхождение на "Пик Гейдара"

Сотрудники СГБ совершили восхождение на "Пик Гейдара" По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) совершила восхождение на "Пик Гейдара" — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря, расположенную на м
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 09:39
Сотрудники СГБ совершили восхождение на Пик Гейдара

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) совершила восхождение на "Пик Гейдара" — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

Несмотря на климатические условия и рельеф, участники восхождения разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая и в полном составе совершили восхождение по установленному маршруту на "Пик Гейдара".

Перед барельефом общенационального лидера сотрудники СГБ с глубоким уважением почтили его светлую память и водрузили там Государственный флаг Азербайджанской Республики, плакат с названием и эмблемой СГБ, а также каменную плиту с надписью "100".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX əməkdaşları “Heydər zirvəsi”nə yürüş təşkil ediblər

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