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Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева

Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) посетили Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 10:52
Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) посетили Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Сотрудники СГБ также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX əməkdaşları Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

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