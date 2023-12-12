Сотрудники СГБ посетили могилу Гейдара Алиева

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) посетили Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) посетили Аллею почетного захоронения в связи с днем памяти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники СГБ почтили память великого лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Сотрудники СГБ также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.