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Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов

Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов Сотрудники Службы государственной безопасности посетили Аллею шехидов, где почтили память жертв трагедии 20 Января.
Внутренняя политика
20 января 2025 г. 13:17
Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов

Сотрудники Службы государственной безопасности посетили Аллею шехидов, где почтили память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, начальник СГБ, генерал-полковник Али Нагиев вместе с сотрудниками ведомства возложили гвоздики на могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность страны.

От имени всего личного состава Службы государственной безопасности был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Представители ведомства также посетили могилы сотрудников органов безопасности, похороненных на Аллее шехидов.

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Версия на английском языке ФотоEmployees of Azerbaijan’s State Security Service visit Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-nin əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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