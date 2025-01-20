Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов

Сотрудники Службы государственной безопасности посетили Аллею шехидов, где почтили память жертв трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, начальник СГБ, генерал-полковник Али Нагиев вместе с сотрудниками ведомства возложили гвоздики на могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность страны.
От имени всего личного состава Службы государственной безопасности был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".
Представители ведомства также посетили могилы сотрудников органов безопасности, похороненных на Аллее шехидов.