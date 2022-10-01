О нас

Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов 1 октября по случаю 104-й годовщины создания органов прокуратуры коллективы Генеральной прокуратуры, Республиканской военной и Бакинской городской прокуратур посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Внутренняя политика
1 октября 2022 г. 09:45
Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

1 октября по случаю 104-й годовщины создания органов прокуратуры коллективы Генеральной прокуратуры, Республиканской военной и Бакинской городской прокуратур посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, сначала сотрудники органов прокуратуры почтили память общенационального лидера, основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

После этого коллектив прокуратуры Азербайджана посетил Аллею шехидов, где была почтена память героев, погибших за независимость и свободу нашей страны, возложены цветы к их могилам, затем состоялось посещение памятника "Вечный огонь".

1 октября является профессиональным праздником работников прокуратуры Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоProkurorluq əməkdaşları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi