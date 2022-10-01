Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

1 октября по случаю 104-й годовщины создания органов прокуратуры коллективы Генеральной прокуратуры, Республиканской военной и Бакинской городской прокуратур посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

1 октября по случаю 104-й годовщины создания органов прокуратуры коллективы Генеральной прокуратуры, Республиканской военной и Бакинской городской прокуратур посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, сначала сотрудники органов прокуратуры почтили память общенационального лидера, основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

После этого коллектив прокуратуры Азербайджана посетил Аллею шехидов, где была почтена память героев, погибших за независимость и свободу нашей страны, возложены цветы к их могилам, затем состоялось посещение памятника "Вечный огонь".

1 октября является профессиональным праздником работников прокуратуры Азербайджана.