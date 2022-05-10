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Сотрудники МВД посетили могилу Гейдара Алиева

Сотрудники МВД посетили могилу Гейдара Алиева 10 мая в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) во главе с министром генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым и военнослужащие Внутренних войск посетили Алле
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 13:10
Сотрудники МВД посетили могилу Гейдара Алиева

10 мая в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) во главе с министром генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым и военнослужащие Внутренних войск посетили Аллею почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники МВД посетили могилу архитектора и строителя суверенного государства, видного государственного деятеля, великого сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику и почтили его память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN nümayəndələri ulu öndərin məzarını ziyarət ediblər

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