Сотрудники МВД посетили могилу Гейдара Алиева

10 мая в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) во главе с министром генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым и военнослужащие Внутренних войск посетили Алле

10 мая в связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) во главе с министром генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым и военнослужащие Внутренних войск посетили Аллею почетного захоронения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники МВД посетили могилу архитектора и строителя суверенного государства, видного государственного деятеля, великого сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику и почтили его память.