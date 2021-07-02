Сотрудники МВД на освобожденных территориях будут получать президентскую надбавку

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении президентской надбавки к месячным должностным окладам военнослужащих, проходящих действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджана на освобожденных от о

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении президентской надбавки к месячным должностным окладам военнослужащих, проходящих действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях усиления социальной защиты военнослужащих, проходящих действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел, указом президента Азербайджанской Республики с 1 июля 2021 года установлено дополнение к ежемесячным должностным окладам военнослужащих, проходящих действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) на освобожденных от оккупации территориях.

Распоряжением президента надбавка будет выплачиваться Министерством внутренних дел в течение 5 лет в размере 50 процентов от месячного должностного оклада военнослужащих.