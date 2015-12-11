Сотрудники МНБ во главе с Мадатом Гулиевым посетили могилу Гейдара Алиева - ФОТО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Руководство и сотрудники министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, первый заместитель министра национальной безопасности, исполняющий обязанности министра нацбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев и руководители структурных управления министерства почтили память Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.