О нас

Сотрудники МККК посетили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов

Сотрудники МККК посетили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов
Внутренняя политика
22 июля 2024 г. 12:14
Сотрудники МККК посетили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых предоставила информацию азербайджанская сторона.

Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с ними были проведены индивидуальные встречи и созданы условия для их связи с семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, связанные с посещениями наблюдения и рекомендации передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - заявили в МККК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BQXK Azərbaycanda saxlanılan Qarabağ separatçılarına baş çəkib

Другие новости из категории

Дан старт проекту по судебному разрешению избирательных споров
Дан старт проекту по судебному разрешению избирательных споров
22 июля 2024 г. 11:51
Глава ЦИК: 1048 человек подали заявки для регистрации кандидатуры на выборы в Милли Меджлис
Глава ЦИК: 1048 человек подали заявки для регистрации кандидатуры на выборы в Милли Меджлис
22 июля 2024 г. 11:44
Председатель ЦИК: Важно, чтобы за выборами следили международные наблюдатели
Председатель ЦИК: Важно, чтобы за выборами следили международные наблюдатели
22 июля 2024 г. 11:37
В Азербайджане отмечается День национальной прессы
В Азербайджане отмечается День национальной прессы
22 июля 2024 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национальной прессы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национальной прессы
21 июля 2024 г. 21:20
Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне дождливой погоды в Баку
Дорожная полиция обратилась к участникам движения на фоне дождливой погоды в Баку
21 июля 2024 г. 13:36
В честь участников Второго Шушинского глобального медиафорума дан прием
ФотоВ честь участников Второго Шушинского глобального медиафорума дан прием
20 июля 2024 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев: Основная цель всех предпринимаемых нами шагов – еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость
Президент Ильхам Алиев: Основная цель всех предпринимаемых нами шагов – еще больше укрепить нашу экономическую и политическую независимость
20 июля 2024 г. 20:41
Ильхам Алиев: Мы наводим мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером
Ильхам Алиев: Мы наводим мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером
20 июля 2024 г. 17:46
Президент: Наша команда COP работает очень эффективно
Президент: Наша команда COP работает очень эффективно
20 июля 2024 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi