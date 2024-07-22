Сотрудники МККК посетили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых предоставила информацию азербайджанская сторона.

Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с ними были проведены индивидуальные встречи и созданы условия для их связи с семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания. МККК также создает условия для восстановления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, связанные с посещениями наблюдения и рекомендации передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - заявили в МККК.