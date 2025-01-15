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Сотрудники МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

Сотрудники МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) в январе вновь посетили содержащихся под стражей в Азербайджане лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.
Внутренняя политика
15 января 2025 г. 13:26
Сотрудники МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) в январе вновь посетили содержащихся под стражей в Азербайджане лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, с задержанными были проведены индивидуальные встречи и созданы условия для связи с их семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение с задержанными и условия их содержания. Кроме того, организация создает условия для восстановления или поддержания связи задержанных с их семьями. Все наблюдения и рекомендации, сделанные по итогам таких посещений, передаются исключительно задержавшей стороне, следуя установленным процедурам МККК", - отметила И.Гулиева.

Напомним, что правоохранительные органы Азербайджана задержали и доставили в Баку ряд бывших руководителей и представителей самопровозглашенного образования в Карабахе. Среди них - бывшие "президенты" Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, "министр иностранных дел" Давид Бабаян, "председатель парламента" Давид Ишханян, а также "генералы" Лёва Мнацаканян и Давид Манукян и "государственный министр" Рубен Варданян.

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