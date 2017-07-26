Сотрудники министерства молодежи и спорта посетили Аллею почетного захоронения

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В связи с 23-й годовщиной создания министерства молодежи и спорта сотрудники структуры, а также представители молодежных организаций посетили сегодня Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, коллектив министерства и представители молодежных организаций почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы.

Также была почтена память видного офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.