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    Сотрудники министерства молодежи и спорта посетили Аллею почетного захоронения

    Они почтили память Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В связи с 23-й годовщиной создания министерства молодежи и спорта сотрудники структуры, а также представители молодежных организаций посетили сегодня Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, коллектив министерства и представители молодежных организаций почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы.

    Также была почтена память видного офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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