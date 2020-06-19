Сотрудники каких структур смогут передвигаться по служебным удостоверениям?

Обнародованы структуры, сотрудники которых в дни ужесточенного карантинного режима смогут передвигаться по служебным удостоверениям.
Как сообщает Report, об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района".
Допускается передвижение следующих лиц на основании служебных удостоверений:
1. Сотрудники Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, Управления делами президента Азербайджанской Республики
2. Депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;
3. Руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;
4. Руководители государственных юридических лиц, в том числе руководители государственных юридических лиц публичного права и их заместители;
5. Сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;
6. Сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, их персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).