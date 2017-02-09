Сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу награждены - СПИСОК

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".

Как сообщает Report, согласно документу, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач медалью "За военные заслуги" награждены следующие военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

Салманов Сахават Ибрагим оглу - генерал-майор

Аскерли Юнис Сабир оглу - полковник

Махмудов Гашам Фарзалы оглу - полковник

Тагиев Эльдар Искендер оглу - полковник

Адилов Ровшан Гасан оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Ильхам Айдын оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Кянан Эльдар оглу - полковник-лейтенант

Рустамов Ханлар Кямран оглу - полковник-лейтенант

Эйбатов Низами Микаил оглу - майор

Мамедов Фарман Сабир оглу - майор

Гейдаров Лятиф Гусейн оглу - капитан.