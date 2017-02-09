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    Сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу награждены - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".

    Как сообщает Report, согласно документу, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач медалью "За военные заслуги" награждены следующие военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:

    Салманов Сахават Ибрагим оглу - генерал-майор

    Аскерли Юнис Сабир оглу - полковник

    Махмудов Гашам Фарзалы оглу - полковник

    Тагиев Эльдар Искендер оглу - полковник

    Адилов Ровшан Гасан оглу - полковник-лейтенант

    Мамедов Ильхам Айдын оглу - полковник-лейтенант

    Мамедов Кянан Эльдар оглу - полковник-лейтенант

    Рустамов Ханлар Кямран оглу - полковник-лейтенант

    Эйбатов Низами Микаил оглу - майор

    Мамедов Фарман Сабир оглу - майор

    Гейдаров Лятиф Гусейн оглу - капитан.

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