​Сотрудники Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей награждены медалью "Терегги" - СПИСОК

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей медалью "Терегги".

Как сообщает Report, согласно документу, за плодотворную деятельность в области решения гендерных проблем и осуществления социально направленной политики в Азербайджанской Республике медалью "Терегги" награждаются:

Мамедова Гюльнара Фазиль гызы

Оджагова Кямаля Расим гызы

Багирова Джамиля Зохраб гызы

Манафова Сабина Афер гызы

Ибрагимова Талия Мовлуд гызы

Гурбанлы Эльмира Ядигяр гызы

Сафаров Эльгюн Фирдовси оглу

Рахматуллаева Джейран Ариф гызы.