Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца переночуют в палатках на дороге Агдам-Ханкенди

Азербайджанское общество Красного Полумесяца устанавливает палатки у поста российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.
Об этом сообщает командированный в этот район сотрудник Report.
Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца и волонтеры переночуют в палатках.
Сотрудники организации отметили, что их основной целью является оказание гуманитарной помощи проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения, для чего два грузовика с 40 тоннами мучных изделий стоят на дороге Агдам-Ханкенди.
В связи с доставкой гуманитарной помощи в Ханкенди сотрудники Азербайджанское общество Красного Полумесяца провели переговоры с российскими миротворцами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, и ожидают от них ответа.