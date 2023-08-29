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Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца переночуют в палатках на дороге Агдам-Ханкенди

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца переночуют в палатках на дороге Агдам-Ханкенди Азербайджанское общество Красного Полумесяца устанавливает палатки у поста российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.
Внутренняя политика
29 августа 2023 г. 20:25
Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца переночуют в палатках на дороге Агдам-Ханкенди

Азербайджанское общество Красного Полумесяца устанавливает палатки у поста российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный в этот район сотрудник Report.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца и волонтеры переночуют в палатках.

Сотрудники организации отметили, что их основной целью является оказание гуманитарной помощи проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения, для чего два грузовика с 40 тоннами мучных изделий стоят на дороге Агдам-Ханкенди.

В связи с доставкой гуманитарной помощи в Ханкенди сотрудники Азербайджанское общество Красного Полумесяца провели переговоры с российскими миротворцами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, и ожидают от них ответа.

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Версия на английском языке ФотоEmployees of Azerbaijan Red Crescent Society to spend night in tents on Aghdam-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşları Ağdam-Xankəndi yolunda gecələyəcəklər

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