Сотрудники Аппарата омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

На месте изучено состояние обеспечения прав восьми граждан Азербайджана, репатриированных 14 мая текущего года из Сирии в Азербайджан.

На месте изучено состояние обеспечения прав восьми граждан Азербайджана, репатриированных 14 мая текущего года из Сирии в Азербайджан.

Как сообщает Report, сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана провели встречу с репатриантами, помещенными в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

"Ситуация с обеспечением их прав была изучена на месте. Представители аппарата были проинформированы о проделанной и запланированной работе учреждением социального обслуживания по реабилитации репатриантов", - говорится в сообщении.