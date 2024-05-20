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Сотрудники Аппарата омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

Сотрудники Аппарата омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии На месте изучено состояние обеспечения прав восьми граждан Азербайджана, репатриированных 14 мая текущего года из Сирии в Азербайджан.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 11:37
Сотрудники Аппарата омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

На месте изучено состояние обеспечения прав восьми граждан Азербайджана, репатриированных 14 мая текущего года из Сирии в Азербайджан.

Как сообщает Report, сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана провели встречу с репатриантами, помещенными в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

"Ситуация с обеспечением их прав была изучена на месте. Представители аппарата были проинформированы о проделанной и запланированной работе учреждением социального обслуживания по реабилитации репатриантов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Suriyadan repatriasiya olunan azərbaycanlıların hüquqlarının təmini vəziyyəti araşdırılıb

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