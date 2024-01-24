О нас

Представители Аппарата омбудсмена посетили интернаты и спецшколы

Представители Аппарата омбудсмена посетили интернаты и спецшколы Члены Национальной превентивной группы Аппарата омбудсмена посетили учебные заведения интернатного типа, Сумгайытскую городскую гимназию интернатного типа и Сумгайытскую городскую специальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 18:40
Представители Аппарата омбудсмена посетили интернаты и спецшколы

Члены Национальной превентивной группы Аппарата омбудсмена посетили учебные заведения интернатного типа, Сумгайытскую городскую гимназию интернатного типа и Сумгайытскую городскую специальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, были изучены текущие условия в этих учреждениях, состояние выполнения рекомендаций по итогам предыдущих мониторингов, проверена документация, проведены беседы с сотрудниками данных учреждений и детьми.

В Сумгайытской городской гимназии интернатного типа был устранен ряд ранее выявленных недостатков. Однако было отмечено, что общежитие учебного заведения нуждается в капитальном ремонте. Члены группы также провели индивидуальные беседы с детьми.

В Сумгайытской городской специальной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья некоторые недочеты, выявленные во время предыдущего мониторинга, все еще не были устранены.

Представители Аппарата омбудсмена проинформируют Министерство науки и образования об итогах мониторингов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman əməkdaşları internatlara və xüsusi məktəblərə baş çəkiblər

Экслюзивные новости

Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
23 января 2024 г. 12:46
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi