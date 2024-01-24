Представители Аппарата омбудсмена посетили интернаты и спецшколы

Члены Национальной превентивной группы Аппарата омбудсмена посетили учебные заведения интернатного типа, Сумгайытскую городскую гимназию интернатного типа и Сумгайытскую городскую специальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Члены Национальной превентивной группы Аппарата омбудсмена посетили учебные заведения интернатного типа, Сумгайытскую городскую гимназию интернатного типа и Сумгайытскую городскую специальную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, были изучены текущие условия в этих учреждениях, состояние выполнения рекомендаций по итогам предыдущих мониторингов, проверена документация, проведены беседы с сотрудниками данных учреждений и детьми.

В Сумгайытской городской гимназии интернатного типа был устранен ряд ранее выявленных недостатков. Однако было отмечено, что общежитие учебного заведения нуждается в капитальном ремонте. Члены группы также провели индивидуальные беседы с детьми.

В Сумгайытской городской специальной школе для детей с ограниченными возможностями здоровья некоторые недочеты, выявленные во время предыдущего мониторинга, все еще не были устранены.

Представители Аппарата омбудсмена проинформируют Министерство науки и образования об итогах мониторингов.