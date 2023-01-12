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Сотрудники Аппарата Милли Меджлиса обменяются опытом с турецкими коллегами

Сотрудники Аппарата Милли Меджлиса обменяются опытом с турецкими коллегами Группа сотрудников Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Турции, где примет участие в обмене опытом с коллегами в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).
Внутренняя политика
12 января 2023 г. 17:59
Сотрудники Аппарата Милли Меджлиса обменяются опытом с турецкими коллегами

Группа сотрудников Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Турции, где примет участие в обмене опытом с коллегами в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, делегацию возглавляет заместитель руководителя аппарата парламента Яшар Амашов.

Они также посетят Национальную библиотеку Турции, Государственное архивное управление, Управление цифровой трансформации Администрации президента, и ознакомятся с деятельностью этих учреждений.

В рамках визита запланирована встреча делегации с руководителем межпарламентской группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном Шамилем Айрымом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclis Aparatının əməkdaşları TBMM-də təcrübə mübadiləsində iştirak edir

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