Сотрудники Аппарата Милли Меджлиса обменяются опытом с турецкими коллегами

Группа сотрудников Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Турции, где примет участие в обмене опытом с коллегами в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

Группа сотрудников Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Турции, где примет участие в обмене опытом с коллегами в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, делегацию возглавляет заместитель руководителя аппарата парламента Яшар Амашов.

Они также посетят Национальную библиотеку Турции, Государственное архивное управление, Управление цифровой трансформации Администрации президента, и ознакомятся с деятельностью этих учреждений.

В рамках визита запланирована встреча делегации с руководителем межпарламентской группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном Шамилем Айрымом.