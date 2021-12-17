О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудникам педагогического университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - СПИСОК

Сотрудникам педагогического университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - СПИСОК 15:34
Внутренняя политика
17 декабря 2021 г. 15:56
Сотрудникам педагогического университета присвоено почетное звание Заслуженный учитель - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания “Заслуженный учитель” сотрудникам Азербайджанского государственного педагогического университета.

Как сообщает Report, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного педагогического университета и за заслуги в развитии образования в стране почетное звание “Заслуженный учитель” было присвоено следующим сотрудникам университета:

Абдуллаева Земфира Кяльпяли гызы

Ахундов Асиф Абульфаз оглу

Бабаев Ягуб Магеррам оглу

Байрамов Ибрагим Мухаммед оглу

Джавадов Тайяр Салам оглу

Джафаров Гейдар Аллахяр оглу

Дашдамиров Арзу Орудж оглу

Алиева Шахла Гасым гызы

Ализаде Наиля Мустафа гызы

Ализаде Шукюр Гамид оглу

Фараджов Араз Саламулла оглу

Гасанов Вагиф Самед оглу

Гусейнова Махира Наги гызы

Ильясов Мусейиб Ибрагим оглу

Иманов Анвар Нифтулла оглу

Исмаилов Иса Намаз оглы

Исмаилова Мирвари Аббас гызы

Рзаев Фикрет Чингиз оглу

Рзаев Рагим Микаил оглу

Садыгова Наиля Мамед Гусейн гызы

Сеидли Хамза Самед оглу

Сафаров Парвиз Шахин оглу

Юсифова Анаханым Амиралы гызы

Заманов Асаф Дагбейи оглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pedaqoji Universitetin əməkdaşlarına “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilib - SİYAHI

Экслюзивные новости

Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
17 декабря 2021 г. 15:13
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
16 декабря 2021 г. 16:47
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi