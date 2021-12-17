Сотрудникам педагогического университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - СПИСОК

15:34

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания “Заслуженный учитель” сотрудникам Азербайджанского государственного педагогического университета.

Как сообщает Report, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного педагогического университета и за заслуги в развитии образования в стране почетное звание “Заслуженный учитель” было присвоено следующим сотрудникам университета:

Абдуллаева Земфира Кяльпяли гызы

Ахундов Асиф Абульфаз оглу

Бабаев Ягуб Магеррам оглу

Байрамов Ибрагим Мухаммед оглу

Джавадов Тайяр Салам оглу

Джафаров Гейдар Аллахяр оглу

Дашдамиров Арзу Орудж оглу

Алиева Шахла Гасым гызы

Ализаде Наиля Мустафа гызы

Ализаде Шукюр Гамид оглу

Фараджов Араз Саламулла оглу

Гасанов Вагиф Самед оглу

Гусейнова Махира Наги гызы

Ильясов Мусейиб Ибрагим оглу

Иманов Анвар Нифтулла оглу

Исмаилов Иса Намаз оглы

Исмаилова Мирвари Аббас гызы

Рзаев Фикрет Чингиз оглу

Рзаев Рагим Микаил оглу

Садыгова Наиля Мамед Гусейн гызы

Сеидли Хамза Самед оглу

Сафаров Парвиз Шахин оглу

Юсифова Анаханым Амиралы гызы

Заманов Асаф Дагбейи оглу.