Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги

Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, дипломатические ранги присваиваются следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посол
Аскерову Алимирзамину Гаввам оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Атамогланову Агалару Рагим оглу
Гулиеву Фаигу Магбет оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Гаджизаде Айхану Эльхан оглу
Мусаеву Азеру Самиддин оглу
Ягубовой Айсель Шакир гызы.