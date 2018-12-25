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    Сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения присвоены почетные звания - СПИСОК

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты  почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам министерства:

    "Заслуженный инженер"

    Буньятову Юнису Гейдар оглу

    "Заслуженный журналист"

    Джафарову Пярвизу Азиз оглу.

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