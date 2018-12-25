Сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения присвоены почетные звания - СПИСОК

25 декабря, 2018 20:26

https://report.az/storage/news/6d80235d9142fce97ef59396df7a21dd/7ca6e39c-b8ee-4ceb-a036-f8a2c98faa51_292.jpg Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам министерства: "Заслуженный инженер" Буньятову Юнису Гейдар оглу "Заслуженный журналист" Джафарову Пярвизу Азиз оглу.

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