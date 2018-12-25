Сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения присвоены почетные звания - СПИСОК

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия создания министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам министерства:
"Заслуженный инженер"
Буньятову Юнису Гейдар оглу
"Заслуженный журналист"
Джафарову Пярвизу Азиз оглу.
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