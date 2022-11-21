Сотрудникам Министерства юстиции присвоены высшие специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Министерства юстиции.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено следующим сотрудникам Министерства юстиции Азербайджанской Республики:
Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджанской Республики
Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Азербайджанской Республики.