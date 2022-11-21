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Сотрудникам Министерства юстиции присвоены высшие специальные звания

Сотрудникам Министерства юстиции присвоены высшие специальные звания Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Министерства юстиции.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 19:57
Сотрудникам Министерства юстиции присвоены высшие специальные звания
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Министерства юстиции.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса присвоено следующим сотрудникам Министерства юстиции Азербайджанской Республики:

Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджанской Республики

Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Азербайджанской Республики.

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