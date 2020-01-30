Сотрудникам Госкомтаможни Азербайджана присвоены высшие специальные звания - СПИСОК

Сотрудникам ГТК Азербайджана присвоены высшие специальные звания

30 января, 2020 17:38

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно документу председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафару Мамед оглу Мехдиеву присвоено высшее специальное звание генерал-полковника таможенной службы. В то же время высшее специальное звание генерал-лейтенанта таможенной службы было присвоено следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета: первому заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Исмаилу Халил оглу Гусейнову председателю Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики Сахату Иса оглу Габиббейли. Высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики: начальнику Главного таможенного управления по акцизным товарам Гасану Наби оглу Эюбову начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте Бахрузу Фаиг оглу Гулиеву. Кроме того, начальнику Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Джейхуну Юсуф оглу Мамедову присвоено высшее специальное звание генерал-майора медицинской службы.

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