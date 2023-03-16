Сотрудникам Государственной миграционной службы присвоены высшие специальные звания

Сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Заместителю начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Эльману Мамед оглу Алиеву присваивается высшее специальное звание государственного советника миграционной службы II класса.
Начальнику главного регионального миграционного управления города Баку Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Исламу Масум оглу Агаеву присваивается высшее специальное звание государственного советника миграционной службы III класса.