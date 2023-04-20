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Сотрудникам АЗЕРТАДЖ повысили ежемесячные должностные оклады

Сотрудникам АЗЕРТАДЖ повысили ежемесячные должностные оклады Кабинет Министров принял постановление ”Об утверждении заработной платы членов правления и других сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)".
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 19:31
Сотрудникам АЗЕРТАДЖ повысили ежемесячные должностные оклады

Кабинет Министров принял постановление ”Об утверждении заработной платы членов правления и других сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)".

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Решение принято в целях обеспечения исполнения пункта 2.3 Распоряжения президента Азербайджанской Республики № 3708 от 5 января 2023 года ”О дополнительных мерах в области улучшения социального благополучия населения".

”Схема ежемесячных должностных окладов членов правления и других сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)" приведена в следующей редакции:

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