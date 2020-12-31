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Сотрудникам Азербайджанского технического университета присвоены почетные звания

Сотрудникам Азербайджанского технического университета присвоены почетные звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского технического университета".
Внутренняя политика
31 декабря 2020 г. 17:19
Сотрудникам Азербайджанского технического университета присвоены почетные звания
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского технического университета".

Как сообщает Report, в тексте документа говорится:

"По случаю 70-летия Азербайджанского технического университета и за заслуги в подготовке инженерных кадров и развитии технических наук в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим сотрудникам Азербайджанского технического университета:

«Заслуженный деятель науки»

Гусейнову Рафигу Гурбан оглу

Расулову Нариману Могбиль оглу

«Заслуженный учитель»

Абидову Чингизу Джаббар оглу

Ахмеду Абдуллаху Амруллах оглу

Ахиеву Алаббасу Сейди оглу

Гусейнову Алекберу Гюльахмед оглу

Халилову Исе Али оглу

Мамедову Ахмеду Адиль оглу

Намазову Субхану Надир оглу

Рзаевой Гюльшан Демирган гызы

Рзаевой Нурийе Аскер гызы

«Заслуженный инженер»

Бахшали Валеху Исмихан оглу

Байрамову Разиму Паша оглу

Алиеву Хикмету Сахаведдин оглу

Керимову Зияфету Хейрулла оглу

Юсубову Низами Демир оглу".

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Версия на азербайджанском языке Prezident AzTU-nun bir qrup əməkdaşına fəxri ad verdi

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