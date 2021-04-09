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Сотрудникам Азербайджанского медуниверситета присвоены почетные звания

Сотрудникам Азербайджанского медуниверситета присвоены почетные звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского медицинского университета.
Внутренняя политика
9 апреля 2021 г. 15:30
Сотрудникам Азербайджанского медуниверситета присвоены почетные звания
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского медицинского университета.

Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 90-летия Азербайджанского медицинского университета за заслуги в развитии медицинской науки и медицинского образования в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Азербайджанского медицинского университета:

"Заслуженный деятель науки"

Аллахвердиевой Лале Исмаил гызы

Багировой Хиджран Фирудин гызы

Мамедову Арифу Мамед оглу

"Заслуженный учитель"

Гасанову Фаигу Паша оглу

Мамедову Фахреддину Нарман оглу

Мамедовой Земфире Шахназар гызы

Оджагвердизаде Эльмире Али гызы

"Заслуженный врач"

Бейлярову Рауфу Орудж оглу

Панахову Назиму Адиль оглу

Полухову Рамизу Шамиль оглу

Шукюрову Малику Авез оглу.

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