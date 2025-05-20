Сотрудник МЧС: В Агдаме от мин очищена территория площадью более 37 тыс. га - ВИДЕО

В Агдамском районе от мин очищена территория площадью 37 тыс. 154 га, обнаружено и обезврежено 31 тыс. 105 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В Агдамском районе от мин очищена территория площадью 37 тыс. 154 га, обнаружено и обезврежено 31 тыс. 105 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме заявил сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Алекбер Алекберов в рамках медиатура, организованного Службой спасения особого риска МЧС, Противоминным полком специального назначения и ANAMA на территории разминирования в Агдамском районе.

По его словам, общественность регулярно информируется о ходе работ по разминированию: "В работах по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов также участвует Противоминный полк специального назначения Службы спасения особого риска МЧС. В настоящее время в Агдамском районе от мин очищена территория площадью 37 тыс. 154 га, обнаружено и обезврежено 31 тыс. 105 мин и неразорвавшихся боеприпасов. При очистке территорий используются механические средства".

Отметим, что в результате операций по разминированию, проведенных с 10 ноября 2020 года по 19 мая 2025 года, была очищена территория площадью 200 тыс. 321 га, в общей сложности обнаружено и обезврежено 196 тыс. 56 мин и неразорвавшихся боеприпасов. 137 тыс. 422 из них - неразорвавшиеся боеприпасы, 36 тыс. 881 - противопехотные мины, 21 тыс. 753 - противотанковые мины.

С 10 ноября 2020 года по 19 мая 2025 года зарегистрировано 237 минных инцидентов.

С 10 ноября 2020 года по 19 мая 2025 года 394 человека стали жертвами мин - 70 человек погибли, 324 получили ранения различной степени тяжести. 210 жертв - гражданские лица (14 - дети и молодые люди, 1 - женщина). 55 из них погибли, 155 получили ранения различной степени тяжести.

С 1991 года по сегодняшний день зарегистрировано более 3 400 пострадавших от мин. Из них 362 - дети и молодые люди, 38 - женщины.