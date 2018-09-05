Сотрудник Исполнительной власти Сальяна освобожден от занимаемой должности

Сальян. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудник Исполнительной власти Сальянского района освобожден от занимаенмой должности.

Как сообщает аранское бюро Report, заведующий юридическим отделом Аппарата главы Исполнительной власти Сальянского района Эльман Тахир оглу Ханифали освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сославшись на то, что является членом Коллегии адвокатов.

Отметим, что Э.Ханифали в течение 10 лет занимал должность директора юридического отдела Исполнительной власти района.