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Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны

Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны Останки еще семи шехидов Первой Карабахской войны, числившихся пропавшими без вести, будут перезахоронены.
Внутренняя политика
17 июля 2024 г. 13:44
Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны

Останки еще семи шехидов Первой Карабахской войны, числившихся пропавшими без вести, будут перезахоронены.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

18 июля военнослужащий Гурбанов Айдын Асадулла оглу будет похоронен на Аллее шехидов в поселке Маштага. В тот же день будут похоронены военнослужащие Керимов Яшар Алекпер оглу в селе Гараманлы Нефтчалинского района, Нагиев Захид Бахыш оглу - в селе Эвоглу Агдамского района и Аббасов Акиф Ильяс оглу - на Аллее шехидов в городе Гянджа.

19 июля военнослужащий Расулов Рахим Альяр оглу будет похоронен на Аллее шехидов города Сумгайыта, а военнослужащий Гумбатов Бахтияр Алиш оглу - на Аллее шехидов города Евлаха.

Единственный среди них гражданский Велиев Ибрагим Алашраф оглу будет похоронен на Аллее шехидов в Имишлинском районе.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən daha yeddi şəhid dəfn ediləcək

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