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Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны

Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны В Азербайджане первого ноября состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
30 октября 2024 г. 10:18
Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны

В Азербайджане первого ноября состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Все они считались пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, их останки были найдены и идентифицированы в этом году.

Военнослужащий Алекбер Бабаев будет похоронен на Аллее шехидов поселка Маштага города Баку, Исмет Пириев - Аллее шехидов села Череке Гейчайского района, Мохуббат Мустафаев - на кладбище села Сейдимли Тертерского района, Рамиз Махмудов - на кладбище села Ашагы Тала Загатальского района, Шахид Мамедов - на кладбище села Орта Зейзид Шекинского района.

В тот же день будут захоронены останки гражданских лиц - Хидаята Гараева на кладбище города Шуша и Джахангира Сафарова на Аллее шехидов поселка Гузанлы Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsinin daha yeddi itkin şəhidi dəfn ediləcək - SİYAHI

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