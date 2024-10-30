Состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны

В Азербайджане первого ноября состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войне.

В Азербайджане первого ноября состоятся похороны еще семи шехидов Первой Карабахской войны.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Все они считались пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, их останки были найдены и идентифицированы в этом году.

Военнослужащий Алекбер Бабаев будет похоронен на Аллее шехидов поселка Маштага города Баку, Исмет Пириев - Аллее шехидов села Череке Гейчайского района, Мохуббат Мустафаев - на кладбище села Сейдимли Тертерского района, Рамиз Махмудов - на кладбище села Ашагы Тала Загатальского района, Шахид Мамедов - на кладбище села Орта Зейзид Шекинского района.

В тот же день будут захоронены останки гражданских лиц - Хидаята Гараева на кладбище города Шуша и Джахангира Сафарова на Аллее шехидов поселка Гузанлы Агдамского района.